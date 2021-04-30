Швейцарские власти расценили комментарии президента США Джо Байдена о том, что Швейцария является "налоговой гаванью" для крупных компаний, как неуместные.

"Швейцария считает это выделение Швейцарии в качестве налоговой гавани со стороны США неуместным и совершенно устаревшим", - приводит агентство Associated Press слова представителя Минфина Швейцарии Изабель Рёш.

"Швейцария соблюдает все международные стандарты в том, что касается налоговых вопросов", - указала она.

В среду Байден в ходе обращения к Конгрессу указал, что корпорации "уклоняются от уплаты налогов через оффшорные зоны, такие как Швейцария и Острова Кайман".

"Мы будем реформировать налоговую систему для корпораций, чтобы они платили справедливую долю", - сказал президент США.