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В Швейцарии назвали неуместными комментарии Байдена о "налоговой гавани"

Швейцарские власти расценили комментарии президента США Джо Байдена о том, что Швейцария является "налоговой гаванью" для крупных компаний, как неуместные.

"Швейцария считает это выделение Швейцарии в качестве налоговой гавани со стороны США неуместным и совершенно устаревшим", - приводит агентство Associated Press слова представителя Минфина Швейцарии Изабель Рёш.

"Швейцария соблюдает все международные стандарты в том, что касается налоговых вопросов", - указала она.

В среду Байден в ходе обращения к Конгрессу указал, что корпорации "уклоняются от уплаты налогов через оффшорные зоны, такие как Швейцария и Острова Кайман".

"Мы будем реформировать налоговую систему для корпораций, чтобы они платили справедливую долю", - сказал президент США.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, США, БАЙДЕН, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]