Швейцарские власти расценили комментарии президента США Джо Байдена о том, что Швейцария является "налоговой гаванью" для крупных компаний, как неуместные.
"Швейцария считает это выделение Швейцарии в качестве налоговой гавани со стороны США неуместным и совершенно устаревшим", - приводит агентство Associated Press слова представителя Минфина Швейцарии Изабель Рёш.
"Швейцария соблюдает все международные стандарты в том, что касается налоговых вопросов", - указала она.
В среду Байден в ходе обращения к Конгрессу указал, что корпорации "уклоняются от уплаты налогов через оффшорные зоны, такие как Швейцария и Острова Кайман".
"Мы будем реформировать налоговую систему для корпораций, чтобы они платили справедливую долю", - сказал президент США.
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