США считают возможным бороться против терроризма в Афганистане, не имея военных в этой стране - советник Байдена

Власти США исходят из того, что будут способны предотвращать возникновение серьезных террористических угроз в Афганистане после вывода оттуда сил НАТО, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы считаем, что будем способны предотвращать или подавлять серьезные террористические угрозы, которые могут быть нацелены против США или американских интересов",- сказал он в пятницу, выступая на онлайн форуме института Аспена.

Салливан пояснил, что для этого, США будут использовать разведку, свои военные возможности в странах, расположенных близ Афганистана. "Кроме того, речь пойдет о договоренностях с соседними странами", - добавил он.

В НАТО в четверг сообщили о старте вывода сил из Афганистана. Предполагается, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.