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Здравоохранение 30.04.2021 22:13

Иммунитет после прививки от коронавируса сохраняется до года - Попова

Поствакцинальный иммунитет после вакцинации от коронавируса сохраняется сроком от 10 месяцев до года, поэтому прививаться необходимо сейчас, чтобы организм был защищён на следующий эпидемический сезон, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если говорить о ковиде, то прививаться надо сейчас. Мы уже сегодня видим, что иммунитет после прививки держится достаточно долго, 10 месяцев - год, это период наблюдения, и мы видим, что иммунитет достаточно устойчивый и его хватит на следующий эпидсезон", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Она отметила, что специалисты не видят значимых реакций на прививку.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что на формирование иммунитета после вакцинации необходимо 42 дня после прививки первым компонентом, поэтому у тех, кто сейчас пройдёт вакцинацию, антитела появятся не раньше середины июня, поэтому защита сохранится на следующий эпидемический период.

Также Попова отметила, что необходимость вакцинироваться перед летом связана с тем, что граждане чаще "мигрируют" между городами и странами и единственным надежным способом защитить организм является вакцина. Тем, кто прошёл вакцинацию, необходимо соблюдать все меры профилактики: носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию, а для формирования антител глава Роспотребнадзора рекомендовала перейти на белковое питание.

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ПРИВИВКА, ИММУНИТЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]