Россия поступила конструктивно, отведя существенную часть сил от границы с Украиной - советник Байдена

Россия отвела значительную часть своих сил от границы с Украиной, что следует считать конструктивным шагом, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы приняли к сведению, что они отвели существенную часть сил от границы, вернули их на места постоянного базирования. Это - конструктивный шаг", - сказал он в пятницу, выступая на онлайн форуме института Аспена.