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Байден допускает, что вакцинация от COVID-19 станет обязательной для военных

Президент США Джо Байден не исключил, что сделает обязательной вакцинацию американских военных от COVID-19.

"Я думаю, что решение о том, нужно ли делать вакцинацию обязательной (...) будет сложным", - сказал американский лидер в эфире телеканала NBC.

При этом Байден отметил, что в этом вопросе будет принципиально важна позиция американского военного командования.

По последним данным Пентагона, минимум первую дозу вакцины против COVID-10 уже сделали около 780 тыс. военнослужащих США, то есть около трети от общего числа.

Американские СМИ отмечают, что возможность сделать прививку от коронавируса есть у всех военнослужащих в США, однако многие вакцинироваться отказались.

Ранее Пентагон не исключил возможность введения обязательной вакцинации для американских военных.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАЙДЕН, АРМИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]