Байден допускает, что вакцинация от COVID-19 станет обязательной для военных

Президент США Джо Байден не исключил, что сделает обязательной вакцинацию американских военных от COVID-19.

"Я думаю, что решение о том, нужно ли делать вакцинацию обязательной (...) будет сложным", - сказал американский лидер в эфире телеканала NBC.

При этом Байден отметил, что в этом вопросе будет принципиально важна позиция американского военного командования.

По последним данным Пентагона, минимум первую дозу вакцины против COVID-10 уже сделали около 780 тыс. военнослужащих США, то есть около трети от общего числа.

Американские СМИ отмечают, что возможность сделать прививку от коронавируса есть у всех военнослужащих в США, однако многие вакцинироваться отказались.

Ранее Пентагон не исключил возможность введения обязательной вакцинации для американских военных.