Пашиняну понадобился другой самолет, чтобы вылететь из Казани

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и возглавляемая им делегация не могут вылететь из Казани в Ереван из-за выявленной в самолете технической неисправности, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Армении.

"В самолете выявлена техническая неисправность, которую в настоящее время пытаются устранить. Если проблема не будет решена, то делегация возвратится на другом самолете", - отметили в правительстве.

Позднее в правительстве Армении "Интерфаксу" сообщили, что "возглавляемая Николом Пашиняном делегация вылетела в Ереван из Казани на другом самолете".

Других подробностей в исполнительном органе не сообщили.

Пашинян в Казани участвовал в заседании межправсовета ЕАЭС.