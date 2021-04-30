Пашиняну понадобился другой самолет, чтобы вылететь из Казани

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и возглавляемая им делегация не могут вылететь из Казани в Ереван из-за выявленной в самолете технической неисправности, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Армении.
"В самолете выявлена техническая неисправность, которую в настоящее время пытаются устранить. Если проблема не будет решена, то делегация возвратится на другом самолете", - отметили в правительстве.
Позднее в правительстве Армении "Интерфаксу" сообщили, что "возглавляемая Николом Пашиняном делегация вылетела в Ереван из Казани на другом самолете".
Других подробностей в исполнительном органе не сообщили.
Пашинян в Казани участвовал в заседании межправсовета ЕАЭС.
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