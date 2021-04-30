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Это интересно 30.04.2021 22:45

Пашиняну понадобился другой самолет, чтобы вылететь из Казани

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и возглавляемая им делегация не могут вылететь из Казани в Ереван из-за выявленной в самолете технической неисправности, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Армении.

"В самолете выявлена техническая неисправность, которую в настоящее время пытаются устранить. Если проблема не будет решена, то делегация возвратится на другом самолете", - отметили в правительстве.

Позднее в правительстве Армении "Интерфаксу" сообщили, что "возглавляемая Николом Пашиняном делегация вылетела в Ереван из Казани на другом самолете".

Других подробностей в исполнительном органе не сообщили.

Пашинян в Казани участвовал в заседании межправсовета ЕАЭС.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ДЕЛЕГАЦИЯ, САМОЛЕТ, НЕИСПРАВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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