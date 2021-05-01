США с 4 мая ограничивают поездки из Индии из-за коронавируса - Белый дом

США с 4 мая вводят ограничения на поездки из Индии на фоне высокого роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, сообщили в пятницу в Белом доме.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что решение администрации президента США Джо Байдена принято на основе рекомендации американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
"Эти ограничения будут действовать в связи с чрезвычайно высоким уровнем заболеваемости COVID-19 и распространением многочисленных штаммов", - сказала Псаки.
Ожидается, что эти ограничения не затронут американских граждан, которые возвращаются на родину.
Накануне госдепартамент США призвал американцев по возможности не посещать Индию.
Ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. Больницы переполнены, в них наблюдается нехватка кислородных баллонов. Жители ожидают помощи на улицах возле больниц в машинах скорой помощи, а кому-то приходится лежать на самодельных спальных местах.
По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности среди людей с COVID-19 - четвертое. Всего в стране выявили более 19,1 млн заражений, свыше 211 тыс. инфицированных скончались.
Ранее также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.
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