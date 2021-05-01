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Дальнее зарубежье 01.05.2021 09:09

Россия и Китай располагают средствами для уничтожения американских спутников - генерал ВВС США

В настоящее время космос превратился в сферу военных действий, поскольку Россия и Китай располагают возможностями и средствами для уничтожения американских спутников, считает командующий космическими силами США генерал ВВС Джон Неймонд.

В интервью газете Washington Post он сказал, что "Китай и Россия разработали оружие, которое может нарушить работу наших спутников или уничтожить их".

В то же время, по его словам, космические силы США не должны ввязываться в конфликты, которые начали распространяться на комическое пространство.

"Наша цель - предотвратить это", - подчеркнул генерал.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КОСМОС, РОССИЯ, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]