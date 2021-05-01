Россия и Китай располагают средствами для уничтожения американских спутников - генерал ВВС США

В настоящее время космос превратился в сферу военных действий, поскольку Россия и Китай располагают возможностями и средствами для уничтожения американских спутников, считает командующий космическими силами США генерал ВВС Джон Неймонд.

В интервью газете Washington Post он сказал, что "Китай и Россия разработали оружие, которое может нарушить работу наших спутников или уничтожить их".

В то же время, по его словам, космические силы США не должны ввязываться в конфликты, которые начали распространяться на комическое пространство.

"Наша цель - предотвратить это", - подчеркнул генерал.