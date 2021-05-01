В Украине за сутки зафиксировано более 8, 5 тыс. новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 8 тыс. 549 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 14 тыс. 956 человека, умерло 351 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"8 549 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 мая 2021 года. В частности, заболели 374 ребенок и 145 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 3 051 человек; летальных случаев - 351; выздоровело - 14 956 человека", - написал Степанов на своей странице в Facebook в субботу з утром.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 млн 78 тыс. 86 человек, 44 тыс. 436 пациентов скончались, 1 млн 670 тыс. 481 человек выздоровели.

За сутки 30 апреля 2021 года в Украине привито 49 тыс. 985 человек, 752 тыс. 295 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 260 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).