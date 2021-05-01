На охрану воздушного пространства стран Балтии впервые прибыли истребители пятого поколения F-35

В Эстонию на охрану воздушного пространства стран Балтии в пятницу впервые прибыли истребители пятого поколения ВВС Италии F-35 Lightning II.

Как сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии, они заменят в порядке ротации немецкие истребители Eurofighter Typhoon.

Церемония ротации Балтийской миссии воздушной безопасности НАТО состоится в понедельник на авиабазе Эмари (Amari). В церемонии примут участие министр обороны Эстонии Калле Лаанет (Kalle Laanet) и заместитель министра обороны Италии Джорджо Мюле.

Истребители 13-й авиагруппы ВВС Италии (13 Gruppo - Nucleo Tattiche) встанут на круглосуточное дежурство. В их задачу входят перехват воздушных целей для их опознавания и сопровождения, а также тренировочные полеты. До этого итальянские летчики дежурили в Эстонии в 2018 году.

Истребители пятого поколения F-35 созданы в рамках самой дорогостоящей программы развития вооружений в истории человечества. Они способны летать со скоростью более 1900 км / ч и оснащены четырехкамерными автоматическими пушками Gatling калибра 25 мм GAU-22 / A, ракетами класса "воздух-воздух" и управляемыми бомбами класса "воздух-земля", которые может находиться как как внутри, так и снаружи фюзеляжа. Они способны выполнять задачи истребителя, разведчика, а также наносить удары по наземным целям.

Согласно решению Североатлантического совета, военно-воздушные силы стран-членов НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда страны Балтии стали членами НАТО. На саммите в Чикаго в 2012 году Североатлантический совет продлил миссию по воздушной безопасности стран Балтии на неопределенный срок.