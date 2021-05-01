Число заражений COVID-19 в мире превысило 151 млн, число жертв - 3,17 млн

С начала пандемии число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро субботы составило 151 млн 397 тыс. 857, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 179 тыс. 927 человек, излечились более 128 млн.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 345 тыс. 329 инфицированных COVID-19, зафиксирован 575 тыс. 921 летальный исход, выздоровели около 25 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число заболеваний продолжает расти вызывающими серьезную озабоченность темпами. За последние сутки выявлено 401 тыс. 993 новых инфицированных, в результате количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 19 млн 164 тыс. 969, число скончавшихся увеличилось за 24 часа на 3 тыс. 523 человека до 211 тыс. 853, поправились более 15 млн.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 млн 659 тыс. 11 заболевших, из них умер 403 тыс. 781 человек, выздоровели почти 13 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 409,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 774 человек, Индии - 152, Бразилии - 1 тыс. 891.