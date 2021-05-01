Президенты Киргизии и Узбекистана обсудили ситуацию на границе с Таджикистаном

Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв во время очередного телефонного разговора обсудили события на киргизско-таджикской границе, сообщает пресс-служба киргизского лидера в субботу.

"1 мая во время телефонного разговора глав двух государств обсуждены актуальные направления двустороннего и регионального сотрудничества, в том числе вопросы, связанные с последними событиями на киргизско-таджикском участке государственной границы", - говорится в сообщении.

Стороны выразили удовлетворение нормализацией ситуации на киргизско-таджикском участке государственной границы благодаря слаженным совместным усилиям, отметили в пресс-службе.

"Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеёв еще раз подтвердили твердую приверженность решению всех имеющихся региональных вопросов путем конструктивного и доверительного диалога в целях укрепления отношений дружбы и добрососедства между братскими народами стран", - добавили в пресс-службе.

Это уже второй разговор президентов за последнее время. Первый раз лидеры связывались накануне, 30 апреля. Тогда главы государств обсудили текущую обстановку и способы разрешения конфликта, Жапаров информировал Мирзиёева о результатах переговоров с таджикской стороной.

Кроме того, в минувшую пятницу президент Узбекистана провел разговор и с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. "Лидер нации проинформировал президента Республики Узбекистан о мерах, предпринимаемых таджикской стороной для снятия напряженности на линии границы, и разрешения возникшей ситуации дипломатическими путями", - говорилось в сообщении пресс-службы главы таджикского государства.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе из-за установки видеокамер таджикской стороной на территории участка "Головной водораздел". Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу по установке видеокамер. Стороны не пришли к единому мнению, около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.

29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

По последним данным, с киргизской стороны 154 человека пострадали, погиб 31. Среди погибших три киргизских пограничника. Среди пострадавших - 23 военнослужащих. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако в течение пятницы в приграничных районах возникали локальные перестрелки.

В субботу утром пресс-служба киргизской Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) сообщила, что таджикская сторона перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо в Баткенской области Киргизии, на территории Таджикистана отмечено передвижение военной техники. Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как "относительно напряженная", перестрелок в ночь на субботу не зафиксировано.