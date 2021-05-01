Киргизские ополченцы прибывают в приграничные с Таджикистаном районы

Группа киргизских ополченцев прибыла в Баткенскую область Киргизии для поддержания общественного порядка, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе областного УВД.

"В стабилизации ситуации в зоне конфликта велика роль сотрудников милиции и ополченцев, добровольно прибывших для поддержания общественного порядка", - сказал представитель пресс-службы.

О количестве прибывших на юг Киргизии ополченцев не сообщается.

Кроме того, в Лейлекский район Баткенской области прибыл первый заместитель министра внутренних дел Киргизии Суйунбек Омурзаков. "Омурзаков встретился с жителями сел Максат, Кулунду и Интернациональное Лейлекского района, где ситуация критическая", - заявил собеседник агентства.

Ранее в субботу пресс-служба киргизской Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) сообщила, что таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам киргизских граждан. "По состоянию на 10.45 1 мая обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы напряженная. В местности Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана. Жители села были ранее эвакуированы", - говорится в сообщении.

Пограничные подразделения ГКНБ Киргизии заняли оборонительные позиции, заявили в ведомстве.

Кроме того, сообщалось о перекрытии таджикской стороной дороги в местности Торт-Кочо в Баткенской области Киргизии, на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники.

Комментариев таджикской стороны по поводу обстановки на границе пока не поступало.