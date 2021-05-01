Один из приграничных районов Киргизии оказался изолирован от остальной территории страны, заявляет глава Минздрава

Лейлекский район Баткенской области оказался отрезан от остальной территории Киргизии из-за напряженной ситуации на границе с Таджикистаном, сообщил "Интерфаксу" в субботу министр здравоохранения страны Алымкадыр Бейшеналиев.

"Лейлекский район оказался отрезан от Киргизии. Гумпомощь не поступает, она осталась в Баткене. В район ведет одна дорога, которая заблокирована", - пояснил Бейшеналиев.

По его словам, на киргизско-таджикской границе периодически происходят обстрелы.

По информации главы Минздрава, в Лейлекском районе находится 25 тыс. беженцев, которых ранее вывезли из зоны конфликта. "Люди размещены в гимназии. Той гуманитарной помощи весом 54 тонны, что мы доставили на вертолете, хватит на один-два дня максимум. Я попросил президента Садыра Жапарова направить самолетом помощь", - отметил Бейшеналиев.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе из-за установки видеокамер таджикской стороной на территории участка "Головной водораздел". Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу по установке видеокамер. Стороны не пришли к единому мнению, около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.

29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

По последним данным, с киргизской стороны 166 человек пострадали, погибли 33. Среди погибших три киргизских пограничника. Среди пострадавших - 23 военнослужащих. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако в течение пятницы в приграничных районах возникали локальные перестрелки.