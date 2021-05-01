В РФ 9 тыс. 270 новых случаев заражения COVID-19 за сутки, 392 человека скончались, 8 тыс. 637 выписаны из больниц

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 9,27 тыс. случаев, умерли за сутки 392 человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 9 270 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 318 (14,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки по выздоровлению из больниц выписаны 8 тыс. 637 человек, умерли 392 пациента.
В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 208 новых случаев COVID-19 за сутки, и это наибольшие показатели по России, 59 скончавшихся и 1 тыс. 929 выздоровевших.
Наименьшее число заражений за сутки зафиксировано в Магаданской области - четыре случая, Республике Тыва - три, по одному - в Ненецком и Чукотском автономных округах, ни одного - в Еврейской АО.
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