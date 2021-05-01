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Транспорт и связь 01.05.2021 13:18

AZAL перенес дату начала спецрейсов из Баку в Лондон на июнь

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) перенесла дату начала специальных рейсов по маршруту Баку-Лондон-Баку на начало июня, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

«Перенос даты вызван низким спросом на авиарейсы по данному маршруту. Все пассажиры, которые приобрели билеты в этом направлении, могут поменять билеты на другую дату или же без применения штрафа вернуть билет», - сказали в AZAL.

Как сообщалось ранее, AZAL с 15 мая планировал начать выполнять специальные рейсы по маршруту Баку-Лондон-Баку.

«Рейсы планировалась осуществлять с частотой один раз в неделю (по субботам), а с 25 мая количество рейсов по маршруту Баку-Лондон-Баку должно было увеличится до двух раз в неделю (по вторникам и субботам). Полеты будут выполняться в аэропорт «Хитроу».

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZAL, ЛОНДОН, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]