AZAL перенес дату начала спецрейсов из Баку в Лондон на июнь

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) перенесла дату начала специальных рейсов по маршруту Баку-Лондон-Баку на начало июня, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в компании.
«Перенос даты вызван низким спросом на авиарейсы по данному маршруту. Все пассажиры, которые приобрели билеты в этом направлении, могут поменять билеты на другую дату или же без применения штрафа вернуть билет», - сказали в AZAL.
Как сообщалось ранее, AZAL с 15 мая планировал начать выполнять специальные рейсы по маршруту Баку-Лондон-Баку.
«Рейсы планировалась осуществлять с частотой один раз в неделю (по субботам), а с 25 мая количество рейсов по маршруту Баку-Лондон-Баку должно было увеличится до двух раз в неделю (по вторникам и субботам). Полеты будут выполняться в аэропорт «Хитроу».
Б.Рустамбеков
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