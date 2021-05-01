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Происшествия 01.05.2021 13:53

Таможенники Азербайджана изъяли более 107 кг героина при транзите груза из Ирана в Чехию

Госкомтаможни Азербайджана сообщает о проведенной операции по изъятию крупной партии наркотиков на юге страны.

Согласно информации ГТК, сотрудники Астаринского таможенного поста при проверке грузового автомобилями с декоративными изделиями из дерева, следовавшего из Ирана в Чехию транзитом через Азербайджан, обнаружили 107,232 кг героина.

Грузовым автомобилем марки «Volvo» управлял гражданин Украины.

По факту ведется разбирательство.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ГТК, НАРКОТИКИ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]