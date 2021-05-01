Таможенники Азербайджана изъяли более 107 кг героина при транзите груза из Ирана в Чехию

Госкомтаможни Азербайджана сообщает о проведенной операции по изъятию крупной партии наркотиков на юге страны.
Согласно информации ГТК, сотрудники Астаринского таможенного поста при проверке грузового автомобилями с декоративными изделиями из дерева, следовавшего из Ирана в Чехию транзитом через Азербайджан, обнаружили 107,232 кг героина.
Грузовым автомобилем марки «Volvo» управлял гражданин Украины.
По факту ведется разбирательство.
Б.Рустамбеков
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