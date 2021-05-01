Таможенники Азербайджана изъяли более 107 кг героина при транзите груза из Ирана в Чехию

Госкомтаможни Азербайджана сообщает о проведенной операции по изъятию крупной партии наркотиков на юге страны.

Согласно информации ГТК, сотрудники Астаринского таможенного поста при проверке грузового автомобилями с декоративными изделиями из дерева, следовавшего из Ирана в Чехию транзитом через Азербайджан, обнаружили 107,232 кг героина.

Грузовым автомобилем марки «Volvo» управлял гражданин Украины.

По факту ведется разбирательство.

Б.Рустамбеков