Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0602 RUR   0.0227 GBR   2.3716 TRY   0.2067

Цена на нефть

29.04 $/bbl   WTI 65.01 1.15 Brent 68.56 1.29

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 01.05.2021 18:45

ОДКБ готова оказать помощь Киргизии и Таджикистану для мирного урегулирования конфликта - генсек

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организация готова помочь в мирном урегулировании конфликта между Киргизией и Таджикистаном.

"Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану всю необходимую помощь в разрешении конфликта в случае их обращения к Организации с соответствующей просьбой", - говорится в заявлении Зася, опубликованном на сайте ОДКБ в субботу.

"Невозможно допустить дальнейшую гибель и страдания людей. Уверен, что у руководства обоих государств достаточно мудрости и решимости для того, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос рамках межгосударственного переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы", - заявил Зась.

По его словам, продолжение вооруженного противостояния на таджикско-киргизской границе вызывает серьезную обеспокоенность.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ОДКБ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Таджикистан и Киргизия договорились создать рабочую группу по деэскалации ситуации на границе Три человека погибли в результате стрельбы на границе Киргизии и Таджикистана Кыргызстан и Таджикистан стягивают дополнительные военные силы по всему периметру границы Власти Киргизии сообщают об обострении ситуации на границе с Таджикистаном Перестрелка произошла между пограничниками Киргизии и Таджикистана из-за действий таджикских пастухов Киргизия и Таджикистан договорились активизировать работу по определению линии государственной границы на ряде участков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]