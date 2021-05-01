ОДКБ готова оказать помощь Киргизии и Таджикистану для мирного урегулирования конфликта - генсек

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организация готова помочь в мирном урегулировании конфликта между Киргизией и Таджикистаном.
"Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану всю необходимую помощь в разрешении конфликта в случае их обращения к Организации с соответствующей просьбой", - говорится в заявлении Зася, опубликованном на сайте ОДКБ в субботу.
"Невозможно допустить дальнейшую гибель и страдания людей. Уверен, что у руководства обоих государств достаточно мудрости и решимости для того, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос рамках межгосударственного переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы", - заявил Зась.
По его словам, продолжение вооруженного противостояния на таджикско-киргизской границе вызывает серьезную обеспокоенность.
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