В Азербайджане небольшое увеличение случаев COVID-19, 21 человек скончался

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 213 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 320,322 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 196 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончался 21 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 538.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 291,564 тыс. человек (+2 104 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 24 тыс. 220 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 12 692 тестов на коронавирус (накануне 11 319 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 253,878 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков