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Здравоохранение 01.05.2021 18:02

В Азербайджан 2 мая будет доставлена первая партия российской вакцины Sputnik V

Завтра 2 мая в Баку прибудет первая партия российской против коронавирусной вакцины «Sputnik V», сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В тоже время в МИД не уточнили объем первой партии.

Как сообщалось ранее, Азербайджан подписал контракт с российской ООО "Human Vaccine" на поставку в страну 300 тыс. доз вакцины «Sputnik V». Поставки вакцины в Азербайджан должны быть осуществлены в течение 180 дней.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, SPUTNIK/V


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]