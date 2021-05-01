В Азербайджан 2 мая будет доставлена первая партия российской вакцины Sputnik V

Завтра 2 мая в Баку прибудет первая партия российской против коронавирусной вакцины «Sputnik V», сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В тоже время в МИД не уточнили объем первой партии.

Как сообщалось ранее, Азербайджан подписал контракт с российской ООО "Human Vaccine" на поставку в страну 300 тыс. доз вакцины «Sputnik V». Поставки вакцины в Азербайджан должны быть осуществлены в течение 180 дней.

Б.Рустамбеков