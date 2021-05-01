Минобороны Киргизии и Таджикистана создадут совместные группы для контроля за отводом сил от границы

Оборонные ведомства Киргизии и Таджикистана приняли решение отвести силы от совместной границы, сообщает пресс-служба киргизского МИД в субботу.

"В рамках договоренностей, достигнутых по итогам состоявшихся сегодня переговоров глав государств Киргизии и Таджикистана, 1 мая на КПП "Кызыл-Бель" (Киргизия) - КПП "Гулистон" (Таджикистан) проведена рабочая встреча представителей министерств обороны двух стран. В результате встречи принято решениепроинформировать войска о прекращении огня на всех участках киргизско-таджикской государственной границы и начать отвод сил в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Стороны также приняли решение о создании рабочей группы по три человека с каждой стороны для контроля вывода войск (вооружения и военной техники) в пункты постоянной дислокации. Помимо этого, создается инспекционная группа по три человека с каждой стороны для проверки поступающей информации (дезинформации) об их достоверности и, в случае подтверждения, стороны обязуются организовать отвод вооружения и военной техники и сопровождения до пунктов постоянной дислокации сторон, заявили в МИД.

"Работа совместной рабочей группы начнется с 08:002 мая", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

По последним данным, в ходе конфликта с киргизской стороны 173 человека пострадали, погибли 34. Среди погибших - три киргизских военнослужащих. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.