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СНГ 01.05.2021 19:32

Минобороны Киргизии и Таджикистана создадут совместные группы для контроля за отводом сил от границы

Оборонные ведомства Киргизии и Таджикистана приняли решение отвести силы от совместной границы, сообщает пресс-служба киргизского МИД в субботу.

"В рамках договоренностей, достигнутых по итогам состоявшихся сегодня переговоров глав государств Киргизии и Таджикистана, 1 мая на КПП "Кызыл-Бель" (Киргизия) - КПП "Гулистон" (Таджикистан) проведена рабочая встреча представителей министерств обороны двух стран. В результате встречи принято решениепроинформировать войска о прекращении огня на всех участках киргизско-таджикской государственной границы и начать отвод сил в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Стороны также приняли решение о создании рабочей группы по три человека с каждой стороны для контроля вывода войск (вооружения и военной техники) в пункты постоянной дислокации. Помимо этого, создается инспекционная группа по три человека с каждой стороны для проверки поступающей информации (дезинформации) об их достоверности и, в случае подтверждения, стороны обязуются организовать отвод вооружения и военной техники и сопровождения до пунктов постоянной дислокации сторон, заявили в МИД.

"Работа совместной рабочей группы начнется с 08:002 мая", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

По последним данным, в ходе конфликта с киргизской стороны 173 человека пострадали, погибли 34. Среди погибших - три киргизских военнослужащих. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, МИНОБОРОНЫ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]