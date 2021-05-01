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СНГ 01.05.2021 20:24

Топографы Киргизии и Таджикистана начнут работу на границе в ближайшее время

Киргизия и Таджикистан приступят к описанию совместной государственной границы, сообщает пресс-служба киргизского МИД в субботу.

"Во время состоявшегося в субботу заседания правительственных делегаций Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы топографическим рабочим группам двух стран поручено в ближайшее время приступить к описанию границы на оставшихся участках", - говорится в сообщении.

В субботу глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

По последним данным, в ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны 173 человека пострадали, погибли 34. Среди погибших - три киргизских военнослужащих. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ГРАНИЦА, ТОПОГРАФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]