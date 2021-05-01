Топографы Киргизии и Таджикистана начнут работу на границе в ближайшее время

Киргизия и Таджикистан приступят к описанию совместной государственной границы, сообщает пресс-служба киргизского МИД в субботу.

"Во время состоявшегося в субботу заседания правительственных делегаций Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы топографическим рабочим группам двух стран поручено в ближайшее время приступить к описанию границы на оставшихся участках", - говорится в сообщении.

В субботу глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

По последним данным, в ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны 173 человека пострадали, погибли 34. Среди погибших - три киргизских военнослужащих. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.