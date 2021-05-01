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Дальнее зарубежье 01.05.2021 22:27

Французские профсоюзы организовали сотни первомайских демонстраций

Несколько сотен традиционных первомайских демонстраций, организованных профсоюзами, проходят в субботу во Франции, сообщает газета "Фигаро".

Так, один из крупнейших профсоюзов стран - Всеобщая конфедерация труда (CGT) - насчитал почти 300 демонстраций.

Со своей стороны, парижская полиция сообщила, что во время беспорядков задержала 17 демонстрантов. Кроме того, в столице 27 полицейских и жандармов получили ранения.

В 2020 году 1 мая во Франции демонстраций не было из-за ограничений, вызванных COVID-19. В этом году ограничения также есть, однако не такие сильные.

"В прошлом году мы расстроились, что не могли проводить акции. Теперь же мы возвращаемся к добрым традициям", - сказал глава CGT Филипп Мартинез.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ДЕМОНСТРАЦИИ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]