Французские профсоюзы организовали сотни первомайских демонстраций

Несколько сотен традиционных первомайских демонстраций, организованных профсоюзами, проходят в субботу во Франции, сообщает газета "Фигаро".

Так, один из крупнейших профсоюзов стран - Всеобщая конфедерация труда (CGT) - насчитал почти 300 демонстраций.

Со своей стороны, парижская полиция сообщила, что во время беспорядков задержала 17 демонстрантов. Кроме того, в столице 27 полицейских и жандармов получили ранения.

В 2020 году 1 мая во Франции демонстраций не было из-за ограничений, вызванных COVID-19. В этом году ограничения также есть, однако не такие сильные.

"В прошлом году мы расстроились, что не могли проводить акции. Теперь же мы возвращаемся к добрым традициям", - сказал глава CGT Филипп Мартинез.