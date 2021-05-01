Замглавы МИД Ирана сообщает о начале работы в Вене над текстом соглашения о возвращении в СВПД

Участники переговоров в Вене по иранской ядерной проблеме приступили к составлению текста соглашения по возобновлению соблюдения СВПД, сообщил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.
"Делегации начали работу над текстом соглашения", - приводит слова дипломата иранский телеканал "Пресс-ТВ" в своем твиттере. Подробностей о подготавливаемом соглашении он не приводит.
Арагчи отметил, что прогресс на переговорах небыстрый, однако, по его мнению, это ожидаемо.
В Вене в субботу прошел очередной раунд переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению СВПД - соглашению по иранской ядерной программе. Оно было заключено Тегераном и "шестеркой" международных посредников (постоянные члены СБ ООН плюс ФРГ). В годы президентства Дональда Трампа США вышли из соглашения и восстановили санкции против Ирана. После этого Тегеран также объявил, то больше не будет выполнять свои обязательства в рамках СВПД.
Теперь стороны пытаются согласовать, на каких условиях и в какой последовательности Вашингтон и Тегеран вернутся в СВПД. В переговорном процесс в австрийской столице участвуют все стороны. При этом делегации США и Ирана прямых контактов не проводят.
Следующий раунд переговоров, как ожидается, пройдет на следующей неделе.
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