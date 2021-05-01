Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0602 RUR   0.0227 GBR   2.3716 TRY   0.2067

Цена на нефть

29.04 $/bbl   WTI 65.01 1.15 Brent 68.56 1.29

Погода в Баку

  ночь день

Регион 01.05.2021 21:25

Замглавы МИД Ирана сообщает о начале работы в Вене над текстом соглашения о возвращении в СВПД

Участники переговоров в Вене по иранской ядерной проблеме приступили к составлению текста соглашения по возобновлению соблюдения СВПД, сообщил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Делегации начали работу над текстом соглашения", - приводит слова дипломата иранский телеканал "Пресс-ТВ" в своем твиттере. Подробностей о подготавливаемом соглашении он не приводит.

Арагчи отметил, что прогресс на переговорах небыстрый, однако, по его мнению, это ожидаемо.

В Вене в субботу прошел очередной раунд переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению СВПД - соглашению по иранской ядерной программе. Оно было заключено Тегераном и "шестеркой" международных посредников (постоянные члены СБ ООН плюс ФРГ). В годы президентства Дональда Трампа США вышли из соглашения и восстановили санкции против Ирана. После этого Тегеран также объявил, то больше не будет выполнять свои обязательства в рамках СВПД.

Теперь стороны пытаются согласовать, на каких условиях и в какой последовательности Вашингтон и Тегеран вернутся в СВПД. В переговорном процесс в австрийской столице участвуют все стороны. При этом делегации США и Ирана прямых контактов не проводят.

Следующий раунд переговоров, как ожидается, пройдет на следующей неделе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, АТОМ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Переговоры по иранскому атому продвигаются, однако до завершения далеко - госдеп Иран готов работать над планом по преодолению разногласий с США по атому Байден расстроен обогащением урана до 60% в Иране, но рад продолжению переговоров в Вене В Вене в пятницу продолжатся консультации совместной комиссии по иранской ядерной сделке Иран меняет центрифуги на аварийном ядерном объекте на более современные и мощные - МИД Глава Организации по атомной энергии Ирана назвал "ядерным терроризмом" инцидент на объекте в Натанзе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]