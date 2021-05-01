Турция предложила помощь пострадавшим в конфликте на границе с Таджикистаном гражданам Киргизии

Турция готова оказать помощь гражданам Киргизии, пострадавшим во время вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
"Мевлют Чавушоглу во время телефонного разговора с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым сообщил, что Турция готова оказать медицинскую и гуманитарную помощь пострадавшим, а также содействовать в социально-экономическом и инфраструктурном восстановлении затронутого конфликтом региона Киргизии", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского МИД.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, отметили в пресс-службе.
Чавушоглу выразил соболезнования народу Киргизии в связи с человеческими жертвами, а также отметил, что приветствует достигнутые договорённости по стабилизации ситуации.
В субботу глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.
По последним данным, в ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны 173 человека пострадали, погибли 34. Среди погибших - три киргизских военнослужащих. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.
Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.
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