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Регион 01.05.2021 22:27

Турция предложила помощь пострадавшим в конфликте на границе с Таджикистаном гражданам Киргизии

Турция готова оказать помощь гражданам Киргизии, пострадавшим во время вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"Мевлют Чавушоглу во время телефонного разговора с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым сообщил, что Турция готова оказать медицинскую и гуманитарную помощь пострадавшим, а также содействовать в социально-экономическом и инфраструктурном восстановлении затронутого конфликтом региона Киргизии", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского МИД.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, отметили в пресс-службе.

Чавушоглу выразил соболезнования народу Киргизии в связи с человеческими жертвами, а также отметил, что приветствует достигнутые договорённости по стабилизации ситуации.

В субботу глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

По последним данным, в ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны 173 человека пострадали, погибли 34. Среди погибших - три киргизских военнослужащих. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]