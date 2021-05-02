Более 130 человек задержаны на флэшмобе в Брюсселе против коронавирусных ограничений

Полиция Брюсселя объявила в воскресенье итог своих действий накануне по пресечению несанкционированной акции против запретов в Бельгии, мотивированных пандемией COVID-19.
По данным полиции, которые приводят бельгийские СМИ, задержаны 132 участника праздника в несколько тысяч человек, собранного в субботу в порядке флешмоба в известном столичном парке Камбрский лес.
Из них 127 человек подверглись административным арестам и пятеро - судебным арестам, в частности, за вооруженное сопротивление, угрозы и сбыт наркотиков. При задержаниях были изъяты ножи, петарды, дымовые шашки.
Среди участников 15 раненых, трое полицейских были доставлены в госпиталь.
Как сообщалось, 1 мая в Камбрском лесу усиленный наряд до 600 полицейских с применением спецтехники несколько часов разгонял участников акции, собравшихся без разрешения властей и демонстративно нарушавших, несмотря на звучавшие по громкой связи предупреждения, санитарные правила против коронавируса.
Несколько групп из десятков молодых людей оказали стражам порядка отчаянное сопротивление. И когда потасовки начались уже между самими участниками несанкционированного собрания, полиция применила водометы и слезоточивый газ.
Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере ВПК
Баку выполняет все пункты трехстороннего заявления по Карабаху - глава МИД Азербайджана
Президент Азербайджана обсудил с главой МИД Литвы двустороннюю повестку и вопросы региональной безопасности
Украина начала закачку газа в ПХГ
Добыча Газпрома еще не полностью восстановилась от удара пандемии
SOCAR в январе-апреле экспортировала по Баку-Новороссийск около 254 тыс. т нефти
40 тыс. доз вакцины «Sputnik V» поставлено 2 мая в Азербайджан – посол РФ в Баку
В РФ 8 тыс. 697 новых случаев заражения COVID-19 за сутки, 342 человека скончались, 7 тыс. 339 выписанных - оперштаб
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar и АзТУ определили новые направления сотрудничества
Пользователи кредитной карты VISA Direct Premium заработают бонуcы
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ