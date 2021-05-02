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Дальнее зарубежье 02.05.2021 14:43

Более 130 человек задержаны на флэшмобе в Брюсселе против коронавирусных ограничений

Полиция Брюсселя объявила в воскресенье итог своих действий накануне по пресечению несанкционированной акции против запретов в Бельгии, мотивированных пандемией COVID-19.

По данным полиции, которые приводят бельгийские СМИ, задержаны 132 участника праздника в несколько тысяч человек, собранного в субботу в порядке флешмоба в известном столичном парке Камбрский лес.

Из них 127 человек подверглись административным арестам и пятеро - судебным арестам, в частности, за вооруженное сопротивление, угрозы и сбыт наркотиков. При задержаниях были изъяты ножи, петарды, дымовые шашки.

Среди участников 15 раненых, трое полицейских были доставлены в госпиталь.

Как сообщалось, 1 мая в Камбрском лесу усиленный наряд до 600 полицейских с применением спецтехники несколько часов разгонял участников акции, собравшихся без разрешения властей и демонстративно нарушавших, несмотря на звучавшие по громкой связи предупреждения, санитарные правила против коронавируса.

Несколько групп из десятков молодых людей оказали стражам порядка отчаянное сопротивление. И когда потасовки начались уже между самими участниками несанкционированного собрания, полиция применила водометы и слезоточивый газ.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРОТЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]