Более 130 человек задержаны на флэшмобе в Брюсселе против коронавирусных ограничений

Полиция Брюсселя объявила в воскресенье итог своих действий накануне по пресечению несанкционированной акции против запретов в Бельгии, мотивированных пандемией COVID-19.

По данным полиции, которые приводят бельгийские СМИ, задержаны 132 участника праздника в несколько тысяч человек, собранного в субботу в порядке флешмоба в известном столичном парке Камбрский лес.

Из них 127 человек подверглись административным арестам и пятеро - судебным арестам, в частности, за вооруженное сопротивление, угрозы и сбыт наркотиков. При задержаниях были изъяты ножи, петарды, дымовые шашки.

Среди участников 15 раненых, трое полицейских были доставлены в госпиталь.

Как сообщалось, 1 мая в Камбрском лесу усиленный наряд до 600 полицейских с применением спецтехники несколько часов разгонял участников акции, собравшихся без разрешения властей и демонстративно нарушавших, несмотря на звучавшие по громкой связи предупреждения, санитарные правила против коронавируса.

Несколько групп из десятков молодых людей оказали стражам порядка отчаянное сопротивление. И когда потасовки начались уже между самими участниками несанкционированного собрания, полиция применила водометы и слезоточивый газ.