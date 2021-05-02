40 тыс. доз вакцины «Sputnik V» поставлено 2 мая в Азербайджан – посол РФ в Баку

40 тыс. доз российской вакцины «Sputnik V» от коронавируса COVID-19 доставлено в воскресенье в Азербайджан, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Это первая партия российской вакцины, доставленная в Азербайджан, заявил журналистам посол РФ в Баку Михаил Бочарников.

«Вторая партия российской вакцины ожидается в течение мая месяца», - добавил он.

Как сказал дипломат, эффективность российской вакцины составляет 97%, она зарегистрирована в 64 странах.

Согласно подписанному контракту, Азербайджан получит, в целом, 300 тыс. доз вакцины «Sputnik V».

Х.Насирзаде