40 тыс. доз вакцины «Sputnik V» поставлено 2 мая в Азербайджан – посол РФ в Баку

40 тыс. доз российской вакцины «Sputnik V» от коронавируса COVID-19 доставлено в воскресенье в Азербайджан, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Это первая партия российской вакцины, доставленная в Азербайджан, заявил журналистам посол РФ в Баку Михаил Бочарников.
«Вторая партия российской вакцины ожидается в течение мая месяца», - добавил он.
Как сказал дипломат, эффективность российской вакцины составляет 97%, она зарегистрирована в 64 странах.
Согласно подписанному контракту, Азербайджан получит, в целом, 300 тыс. доз вакцины «Sputnik V».
Х.Насирзаде
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