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Здравоохранение 02.05.2021 15:12

40 тыс. доз вакцины «Sputnik V» поставлено 2 мая в Азербайджан – посол РФ в Баку

40 тыс. доз российской вакцины «Sputnik V» от коронавируса COVID-19 доставлено в воскресенье в Азербайджан, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Это первая партия российской вакцины, доставленная в Азербайджан, заявил журналистам посол РФ в Баку Михаил Бочарников.

«Вторая партия российской вакцины ожидается в течение мая месяца», - добавил он.

Как сказал дипломат, эффективность российской вакцины составляет 97%, она зарегистрирована в 64 странах.

Согласно подписанному контракту, Азербайджан получит, в целом, 300 тыс. доз вакцины «Sputnik V».

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ВАКЦИНА, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]