Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0602 RUR   0.0227 GBR   2.3716 TRY   0.2067

Цена на нефть

29.04 $/bbl   WTI 65.01 1.15 Brent 68.56 1.29

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.05.2021 16:20

Австралийцам, находящимся в Индии, не рекомендуют возвращаться домой из-за COVID-19

Власти Австралии предупредили граждан страны, находящихся в Индии, о крупном штрафе и даже возможности тюремного заключения, если они попытаются вернуться на родину, информирует в воскресенье Bloomberg.

По данным агентства, в случае таких попыток австралийцы могут быть приговорены к выплате штрафа в размере до 51 тыс. долларов и даже тюремному заключению сроком на пять лет. Столь серьезные ограничительные меры связаны с распространением в Индии штамма коронавируса, который, как сообщается, отличается особыми осложнениями.

В Индии за последние сутки выявлено 392 тыс. 488 новых инфицированных, в результате количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 19 млн 164 тыс. 969, число скончавшихся увеличилось за 24 часа на 3 тыс. 689 человек до 215 тыс. 542, поправились более 15 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРАЛИЯ, ИНДИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, МЕРЫ


Похожие новости


Австралийская реклама баранины оскорбила религиозные чувства индуистов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]