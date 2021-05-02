Австралийцам, находящимся в Индии, не рекомендуют возвращаться домой из-за COVID-19

Власти Австралии предупредили граждан страны, находящихся в Индии, о крупном штрафе и даже возможности тюремного заключения, если они попытаются вернуться на родину, информирует в воскресенье Bloomberg.
По данным агентства, в случае таких попыток австралийцы могут быть приговорены к выплате штрафа в размере до 51 тыс. долларов и даже тюремному заключению сроком на пять лет. Столь серьезные ограничительные меры связаны с распространением в Индии штамма коронавируса, который, как сообщается, отличается особыми осложнениями.
В Индии за последние сутки выявлено 392 тыс. 488 новых инфицированных, в результате количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 19 млн 164 тыс. 969, число скончавшихся увеличилось за 24 часа на 3 тыс. 689 человек до 215 тыс. 542, поправились более 15 млн.
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