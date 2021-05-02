Запасы газа в хранилищах Европы в апреле не выросли, а сократились - впервые за историю наблюдений

Запасы газа в подземных хранилищах Европы за апрель 2021 года не выросли, а сократились - впервые за историю наблюдений публичной базы Gas Infrastructure Europe (c 2011 года). На 31 марта уровень запасов был 30,06%, а на 30 апреля - 29,91%.
При том, что в прошлом году в апреле в ПХГ Европы были закачаны рекордные для этого месяца 9 млрд куб. м. Европейский рынок с его обширной и вместительной системой хранения газа в прошлом году на фоне всеобщего падения спроса из-за ограничительных мер пандемии COVID-19 фактически принимал на утилизацию излишки голубого топлива со всего мира.
В этом году приток СПГ в Европу почти не изменился (снижение лишь на 4,8%). А физические поставки российского газа в Европу даже выросли (на 3%) за счет увеличения прокачки по газопроводам "Ямал-Европа" и "Турецкий поток". Однако Европе остро не хватает газа для закачки: холодная погода (продлится всю первую декаду мая) и высокий уровень текущего потребления не дают Европе вести полноценное восстановление запасов в хранилищах.
Европейские газовики попытались начать закачку еще в конце марта, но из-за холодной погоды с 6 апреля возобновили массированный отбор, который продолжался до рекордно позднего срока - 19 апреля. С тех пор запасы хоть и показывают незначительное увеличение день ото дня, но темпы закачки в несколько раз ниже привычных.
Уже понятно, что кампания закачки газа в ПХГ Европы сорвана и зиму 2021-2022 года Европа встретит с недопустимо низким уровнем запасов газа в "подземках". Все это скажется как на безопасности поставок потребителям Европы, так и на ценах на газ по всему миру.
Спотовые цены на газ в Европе уже отражают эту нервную ситуацию. Цены на главном хабе Европы TTF на первые дни мая достигла $295 за тысячу кубометров (год назад в мае в среднем газ на TTF стоил $52, два года назад - $157).
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