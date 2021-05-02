Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0602 RUR   0.0227 GBR   2.3716 TRY   0.2067

Цена на нефть

29.04 $/bbl   WTI 65.01 1.15 Brent 68.56 1.29

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 02.05.2021 16:30

Азербайджан получил более 2 млн доз вакцин против COVID-19

В Азербайджан на сегодня завезено более 2 млн доз вакцин против COVID-19, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

«В Азербайджан на сегодня завезено более 2 млн доз вакцин против COVID-19. Ранее были завезены вакцины китайского производства, затем привезли вакцины «AstraZeneca». Сегодня поступила первая партия российской вакцины «Sputnik V», которая себя хорошо зарекомендовала и прошла регистрацию в более чем 60 странах», - сказал Гасымов.

Вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022гг.

В настоящее время Азербайджан осуществляет вакцинацию вакциной CoronaVac. Законтрактовано 9 млн доз этой вакцины.

Кроме этого, Азербайджан подписал контракт с российской ООО "Human Vaccine" на поставку в страну 300 тыс. доз вакцины "Sputnik V". Поставки вакцины в Азербайджан должны быть осуществлены в течение 180 дней. Также заключен контракт на поставку вакцины AstraZeneca (432 тыс. доз, до конца мая 2021 года), закупку вакцины планируется и рамках платформы COVAX (стоимость более $21 млн).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВАКЦИНА, ПОСТАВКА


Похожие новости


40 тыс. доз вакцины «Sputnik V» поставлено 2 мая в Азербайджан – посол РФ в Баку В Армению доставлена новая партия вакцины "Спутник V" Аргентина получила ещё около 500 тыс. доз первого компонента вакцины "Спутник V" Первая партия вакцины "Спутник V" может быть поставлена в Армению в начале марта

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]