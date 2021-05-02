Азербайджан получил более 2 млн доз вакцин против COVID-19

В Азербайджан на сегодня завезено более 2 млн доз вакцин против COVID-19, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

«В Азербайджан на сегодня завезено более 2 млн доз вакцин против COVID-19. Ранее были завезены вакцины китайского производства, затем привезли вакцины «AstraZeneca». Сегодня поступила первая партия российской вакцины «Sputnik V», которая себя хорошо зарекомендовала и прошла регистрацию в более чем 60 странах», - сказал Гасымов.

Вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022гг.

В настоящее время Азербайджан осуществляет вакцинацию вакциной CoronaVac. Законтрактовано 9 млн доз этой вакцины.

Кроме этого, Азербайджан подписал контракт с российской ООО "Human Vaccine" на поставку в страну 300 тыс. доз вакцины "Sputnik V". Поставки вакцины в Азербайджан должны быть осуществлены в течение 180 дней. Также заключен контракт на поставку вакцины AstraZeneca (432 тыс. доз, до конца мая 2021 года), закупку вакцины планируется и рамках платформы COVAX (стоимость более $21 млн).