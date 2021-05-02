Азербайджан получил более 2 млн доз вакцин против COVID-19

В Азербайджан на сегодня завезено более 2 млн доз вакцин против COVID-19, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.
«В Азербайджан на сегодня завезено более 2 млн доз вакцин против COVID-19. Ранее были завезены вакцины китайского производства, затем привезли вакцины «AstraZeneca». Сегодня поступила первая партия российской вакцины «Sputnik V», которая себя хорошо зарекомендовала и прошла регистрацию в более чем 60 странах», - сказал Гасымов.
Вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022гг.
В настоящее время Азербайджан осуществляет вакцинацию вакциной CoronaVac. Законтрактовано 9 млн доз этой вакцины.
Кроме этого, Азербайджан подписал контракт с российской ООО "Human Vaccine" на поставку в страну 300 тыс. доз вакцины "Sputnik V". Поставки вакцины в Азербайджан должны быть осуществлены в течение 180 дней. Также заключен контракт на поставку вакцины AstraZeneca (432 тыс. доз, до конца мая 2021 года), закупку вакцины планируется и рамках платформы COVAX (стоимость более $21 млн).
В Азербайджане спад случаев COVID-19, 23 человека скончались
Баку и Тбилиси продолжают работу по делимитации границы – МИД Азербайджана
Баку рассчитывает на активизацию летом обсуждений с Москвой по демаркации границы – МИД Азербайджана
Запасы газа в хранилищах Европы в апреле не выросли, а сократились - впервые за историю наблюдений
Украина начала закачку газа в ПХГ
Добыча Газпрома еще не полностью восстановилась от удара пандемии
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Бастовавшие в Грузии работники «Руставского азота» прекратили протестную акцию
Госсекретарь США обсудил с премьером Чехии проблемы, связанные с Россией
Президент Киргизии предложил Таджикистану создать комиссию старейшин для предотвращения новых конфликтов на границе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar и АзТУ определили новые направления сотрудничества
Пользователи кредитной карты VISA Direct Premium заработают бонуcы
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ