Уже более 60 тыс. жителей Киргизии эвакуированы из зоны конфликта на таджикской границе

Более 60 тыс. граждан Киргизии покинули зону вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, сообщила пресс-секретарь Баткенской областной администрации Чолпон Бердикулова.

"По состоянию на 2 мая, общее количество лиц, покинувших и перемещенных из зоны конфликта составило 60 тыс. 400 человек. Подавляющее большинство эвакуированных - это женщины, дети и старики", - сказала Бердикулова в воскресенье "Интерфаксу".

По данным обладминистрации, большая часть перемещенных из Лейлекского и Баткенского районов граждан размещена в школах и других соцобъектах соседнего Кадамжайского района и Ошской области.

"Все перемещенные лица получают необходимую медпомощь. Они обеспечены медикаментами, организована консультация психологов. Люди будут оставаться на местах до восстановления их домов и до полной стабилизации обстановки на границе", - отметила Бердикулова.

В пресс-службе Минздрава сообщили "Интерфаксу", что в числе эвакуированных - восемь беременных женщин, которые находились под наблюдением медицинских работников. "На сегодня трое родили, четверо находятся в роддоме в Кадамжайском районе и еще одна беременная женщина находится под домашним наблюдением", - отметили в пресс-службе.

В пресс-служба президента Киргизии заявили, что для отслеживания оперативной ситуации в секретариате Совета безопасности продолжает работу оперативный штаб из числа представителей Минобороны, Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), МВД, МЧС и Госслужбы исполнения наказаний. Пограничные подразделения и силы правоохранительных органов страны несут службу в усиленном режиме.

По последним данным, в ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны погибли 34 человека, 178 человек пострадали. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих. По данным МВД Киргизии, все погибшие в конфликте были убиты из огнестрельного оружия.

По данным МЧС страны, в селах Баткенского и Лейлекского районов разрушено и повреждено 78 домов, десять АЗС, восемь магазинов, три погранзаставы, две школы, один фельдшерско-акушерский пункт, один детский сад и одно здание отдела внутренних дел.

1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 - ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

В минувшую субботу глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.