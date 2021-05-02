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СНГ 02.05.2021 20:09

Президент Киргизии предложил Таджикистану создать комиссию старейшин для предотвращения новых конфликтов на границе

Бишкек и Душанбе не должны допустить продолжения вооруженного столкновения на границе, заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в воскресенье.

"Обе стороны не должны допустить продолжения вооруженного столкновения! Потому что мы вечные соседи. Наша цель - благополучие нашего народа, территориальная целостность нашей страны. (...) В целях предотвращения дальнейших конфликтов, я предлагаю создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в соседних или смешанных селах", - заявил Жапаров, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, "территориальная целостность и безопасность Киргизии "находились под угрозой, а спокойствие мирного народа было нарушено", однако благодаря пограничникам и правоохранительным органам Кыргызстана "удалось сохранить территориальную целостность страны".

"В результате бесстрашной и упорной защиты границ пограничниками и силовыми органами Кыргызстана начались переговоры, и был определен только дипломатический путь решения конфликта", - отметил Жапаров.

Он добавил в связи с этим, что "можно с пониманием отнестись и к нашим молодым людям, которые хотели устремиться в Баткен и требовали оружие, таким образом они проявляли свой патриотизм". "Однако было невозможно им предоставить оружие, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт и сохранить стабильность. Мы не повторили чужих ошибок. В то же время нельзя забывать, что некоторые провокаторы опаснее внешних сил", - подчеркнул Жапаров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТАДЖИКИСТАН, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]