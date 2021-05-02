Президент Киргизии предложил Таджикистану создать комиссию старейшин для предотвращения новых конфликтов на границе

Бишкек и Душанбе не должны допустить продолжения вооруженного столкновения на границе, заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в воскресенье.

"Обе стороны не должны допустить продолжения вооруженного столкновения! Потому что мы вечные соседи. Наша цель - благополучие нашего народа, территориальная целостность нашей страны. (...) В целях предотвращения дальнейших конфликтов, я предлагаю создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в соседних или смешанных селах", - заявил Жапаров, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, "территориальная целостность и безопасность Киргизии "находились под угрозой, а спокойствие мирного народа было нарушено", однако благодаря пограничникам и правоохранительным органам Кыргызстана "удалось сохранить территориальную целостность страны".

"В результате бесстрашной и упорной защиты границ пограничниками и силовыми органами Кыргызстана начались переговоры, и был определен только дипломатический путь решения конфликта", - отметил Жапаров.

Он добавил в связи с этим, что "можно с пониманием отнестись и к нашим молодым людям, которые хотели устремиться в Баткен и требовали оружие, таким образом они проявляли свой патриотизм". "Однако было невозможно им предоставить оружие, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт и сохранить стабильность. Мы не повторили чужих ошибок. В то же время нельзя забывать, что некоторые провокаторы опаснее внешних сил", - подчеркнул Жапаров.