Госсекретарь США обсудил с премьером Чехии проблемы, связанные с Россией

Глава госдепа США Энтони Блинкен в воскресенье провел телефонный разговор с чешским премьер-министром Андреем Бабишем, в ходе которого заявил о поддержке со стороны США в противостоянии Чехии действиям России.
"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня говорил с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Он сделал упор на солидарности США с Чехией в том, что касается ее мужественного ответа на российскую подрывную и смертоносную деятельность на чешской земле", - говорится в заявлении, распространенном в воскресенье от имени представителя госдепа США Неда Прайса.
"Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Бабиш сошлись во мнении относительно необходимости продолжения поддерживать единство и решимость в ответ на дестабилизирующие действия России", - отмечается в пресс-релизе.
По мнению собеседников, "решение Чехии вывести "Росатом" из тендера на АЭС "Дукованы" и значительно сократить присутствие российской разведки в Праге усилило безопасность Чешской республики и всего альянса НАТО".
17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.
Также стало известно, что власти Чехии объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы" на фоне этого политического скандала.
МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".
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