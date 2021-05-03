Блинкен не исключил возможность прихода к власти в Афганистане талибов после вывода американских войск

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил телеканалу CBS, что не исключает возможности прихода власти в Афганистане представителей радикального движения "Талибан" после вывода из страны иностранных войск.
"Существует много сценариев, и мы должны быть готовы к ним. Мы смотрим на это трезво", - сказал он.
По словам дипломата, США выполнили свою миссию в Афганистане за 20 лет после ввода туда своих войск. Она заключалась в том, чтобы "наказать" тех, кто устроил теракты на территории Америки 11 сентября 2001 года, хотя об этом уже стали забывать.
В то же время, сказал Блинкен, США после вывода войск продолжат оказывать афганским властям экономическую, гуманитарную и другую помощь.
Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на информированные источники, американское военное командование на прошлой неделе приступило к выводу войск США из Афганистана,.
"Менее 100 военных покинули Афганистан, в основном, по воздуху", - говорилось в сообщении.
Позже факт начала вывода сил подтвердила журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, которая сказала: "Сейчас осуществляется вывод войск".
Всего на афганской территории сейчас остается около 2,5 тыс. американских солдат, а также еще несколько сотен военных, выполняющих спецоперации. Все они по указу президента покинут страну.
Администрация президента Джо Байдена обещала начать вывод военных из Афганистана до 1 мая и закончить его к 11 сентября.
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