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Спорт 03.05.2021 09:54

США не исключают, что примут решение бойкотировать пекинскую Олимпиаду - Блинкен

Американская администрация пока не рассматривала вопрос о бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, но, тем не менее, не исключает, что такое решение может быть принято, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Во время интервью телеканалу CBS он согласился с мнением ведущей о том, что китайские власти проводят политику геноцида в отношении населения Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, и в ответ на вопрос о том, возможен ли в связи с этим бойкот Соединенными Штатами пекинской Олимпиады, сказал: "Никогда не говорите, что что-то невозможно. Это просто не то, на чем мы сейчас сосредоточены".

Блинкен добавил: "Просто это не то, что мы сейчас рассматриваем, до этого (игр ИФ) еще целый год".

Говоря об американо-китайских отношениях в целом, он подчеркнул, что вооруженный конфликт между двумя странами, в случае возникновения, противоречил бы их общим интересам.

"Дойти до этого, или даже двигаться в этом направлении глубоко противоречит интересам как Китая, так и Соединенных Штатов", - сказал он в интервью телеканалу CBS News.

В то же время Блинкен заявил: "За последние несколько лет мы стали свидетелями того, что Китай ведет себя более репрессивно дома и более агрессивно за рубежом. Это факт".

Тем не менее, он отметил: "Мы не можем позволить себе роскошь не иметь дела с Китаем. В отношениях есть реальные сложности, будь то состязательная часть, будь то конкурентная часть, будь то часть сотрудничества".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]