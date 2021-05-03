Манат укрепился к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 3 мая ЦБА установил 2,0431 манат/1EUR (30 апреля - 2,0602 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 мая установил 0,0226 манат/1RUB (30 апреля - 0,0227 манат/1RUB).

Х.Насирзаде