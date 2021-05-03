Минобороны Азербайджана закупает компьютеры почти на 0,53 млн манатов

Министерство обороны Азербайджана привлекло ООО "UNICEL" для закупки компьютерной техники и принтеров.
Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с данной компанией заключен соответствующий контракт. "UNICEL" была выбрана на конкурсной основе.
Сумма договора составляет 529,081 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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