Число пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 183 человек - Минздрав

Число пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 183 человек, сообщила заместитель министра здравоохранения страны Ализа Солтонбекова на брифинге в понедельник.
"Число пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 183 человек, 34 человека скончались", - сказала Солтонбекова.
По ее словам, 99 пострадавших продолжают получать лечение в организациях здравоохранения, среди них 24 военных, 75 гражданские лица.
"Из 56 пострадавших, которые получают лечение в Бишкеке, один в крайне тяжелом состоянии. Лекарств, крови и ее компонентов достаточно для оказания помощи пострадавшим", - отметила Солтонбекова.
По данным МВД Кыргызстана, все погибшие в конфликте были убиты из огнестрельного оружия.
По данным МЧС страны, в селах Баткенского и Лейлекского районов разрушено и повреждено 78 домов, десять АЗС, восемь магазинов, три погранзаставы, две школы, один фельдшерско-акушерский пункт, один детский сад и одно здание отдела внутренних дел.
Баткенская областная администрация сообщает о 60 тыс. 400 гражданах, покинувших зону конфликта.
Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 - ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.
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