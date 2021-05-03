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СНГ 03.05.2021 10:30

Число пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 183 человек - Минздрав

Число пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 183 человек, сообщила заместитель министра здравоохранения страны Ализа Солтонбекова на брифинге в понедельник.

"Число пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 183 человек, 34 человека скончались", - сказала Солтонбекова.

По ее словам, 99 пострадавших продолжают получать лечение в организациях здравоохранения, среди них 24 военных, 75 гражданские лица.

"Из 56 пострадавших, которые получают лечение в Бишкеке, один в крайне тяжелом состоянии. Лекарств, крови и ее компонентов достаточно для оказания помощи пострадавшим", - отметила Солтонбекова.

По данным МВД Кыргызстана, все погибшие в конфликте были убиты из огнестрельного оружия.

По данным МЧС страны, в селах Баткенского и Лейлекского районов разрушено и повреждено 78 домов, десять АЗС, восемь магазинов, три погранзаставы, две школы, один фельдшерско-акушерский пункт, один детский сад и одно здание отдела внутренних дел.

Баткенская областная администрация сообщает о 60 тыс. 400 гражданах, покинувших зону конфликта.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 - ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]