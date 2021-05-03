Число заражений COVID-19 в мире превысило 152,8 млн, число жертв - 3,2 млн - университет Джонса Хопкинса

С начала пандемии число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро понедельника составило 152 млн 871 тыс. 267, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 202 тыс. 541 человека, излечились около 129 млн.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 421 тыс. 598 инфицированных COVID-19, зафиксировано 577 тыс. 45 летальных исходов, выздоровели более 25 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где за последние сутки обнаружено 368 тыс. 147 новых инфицированных (против 392 тыс. 488 сутками ранее), в результате количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 19 млн 925 тыс. 517, число скончавшихся увеличилось за 24 часа на 3 тыс. 417 человек до 218 тыс. 959, поправились более 16 млн.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 млн 754 тыс. 910 заболевших, из них умерло 407 тыс. 639 человек, выздоровели более 13 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 412,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 777 человек, Индии - 157, Бразилии - 1 тыс. 907.