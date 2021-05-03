Банк Республика запускает кампанию в преддверии праздника Рамазан

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, в преддверии праздника Рамазан запускает кредитную кампанию под названием «Праздничное предложение!»
Так, все клиенты, обратившиеся в банк до 9 мая, получат возможность оформить кредит наличными со сроком до 48 месяцев с 0% комиссией. Кроме этого, в рамках кампании клиенты, которые оформят кредит, получат Mastercard PayPass стикер в подарок.
Отметим что, в рамках кампании, клиенты получат возможность взять потребительский кредит на сумму до 30 тысяч манатов со ставкой от 15% годовых и без поручителя.
Другими преимуществами получения кредита в Банке Республика являются оперативное оформление кредита и отсутствие страхового взноса.
Клиенты могут заказать кредит онлайн на официальном сайте , фейсбук странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144144.
Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии - Инвестиционная Корпорация DEG (член банковской группы KfW и SIDT) и Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.)
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
Минобороны Азербайджана закупает компьютеры почти на 0,53 млн манатов
В Азербайджане спад случаев COVID-19, 23 человека скончались
Баку и Тбилиси продолжают работу по делимитации границы – МИД Азербайджана
Белоруссия прорабатывает вопросы строительства собственных терминалов в российских портах - премьер республики
Азеришыг отбирает поставщика оборудования для приема и распределения электроэнергии
С терминала Джейхан в Турции в январе-апреле отгружено около 69 млн баррелей нефти, транспортированной по БТД
Таможенники Азербайджана за две недели изъяли свыше 730 кг наркотиков - Мехтиев
Число заражений COVID-19 в мире превысило 152,8 млн, число жертв - 3,2 млн - университет Джонса Хопкинса
США не исключают, что примут решение бойкотировать пекинскую Олимпиаду - Блинкен
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Число пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 183 человек - Минздрав
В США в рамках вакцинации населения от COVID-19 введено более 245 млн доз вакцин
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ