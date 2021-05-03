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03.05.2021 10:05

Банк Республика запускает кампанию в преддверии праздника Рамазан

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, в преддверии праздника Рамазан запускает кредитную кампанию под названием «Праздничное предложение

Так, все клиенты, обратившиеся в банк до 9 мая, получат возможность оформить кредит наличными со сроком до 48 месяцев с 0% комиссией. Кроме этого, в рамках кампании клиенты, которые оформят кредит, получат Mastercard PayPass стикер в подарок.

Отметим что, в рамках кампании, клиенты получат возможность взять потребительский кредит на сумму до 30 тысяч манатов со ставкой от 15% годовых и без поручителя.

Другими преимуществами получения кредита в Банке Республика являются оперативное оформление кредита и отсутствие страхового взноса.

Клиенты могут заказать кредит онлайн на официальном сайте , фейсбук странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144144.

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии - Инвестиционная Корпорация DEG (член банковской группы KfW и SIDT) и Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.)

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]