AzerGold направит около 200 тыс. манатов на работы на месторождении каолиновой глины Чанлибел

ЗАО «AzerGold» привлекло ООО «Azeri Mining Group» для работ на месторождении каолиновой глины Чанлибел.

Согласно данным сайта www.etender.gov.az, «Azeri Mining Group» была выбрана на конкурсной основе. С данной компанией заключен контракт на сумму 199,951 тыс. манатов.

Объем работ по контракту включает вскрытие, бурение и погрузку каолиновой глины с месторождения каолиновой глины Чанлибел в Шамкирском районе.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года «AzerGold» поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова