С терминала Джейхан в Турции в январе-апреле отгружено около 69 млн баррелей нефти, транспортированной по БТД

С нефтяного терминала Джейхан за январь-апрель 2021 года отгружено 68 млн 644,641 тыс. баррелей нефти, транспортированной по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании BOTAS International Limited Company (BIL – оператор турецкого участка БТД).
«С начала 2021 года и по состоянию на 3 мая с терминала Джейхан отгружено 68 млн 644,641 тыс. баррелей нефти, доставленной по нефтепроводу БТД. За весь период с момента ввода в эксплуатацию нефтепровода БТД (4 июня 2006г – ИФ) с терминала Джейхан отправлено на мировые рынки 3 млрд 639 млн 660,108 тыс. баррелей нефти», - отметили в компании.
По данным BIL, в январе-апреле 2021 года из терминала Джейхан отгружено 94 танкера с нефтью, транспортированной по БТД. Всего с момента ввода в эксплуатацию терминала Джейхан отгружено 4753 танкера.
В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти, казахстанской и российской нефти.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.
Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).
Н.Аббасова
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