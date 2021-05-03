Пашинян привился от COVID-19

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян в понедельник вакцинировались против коронавирусной инфекции.

"Сегодня мы с Анной получили прививку, чтобы защититься от коронавируса. Призываем наших граждан активно обращаться в поликлиники и привиться", - написал Пашинян на своей странице в "Фейсбуке".

Свою запись он сопроводил соответствующим видео.