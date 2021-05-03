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Регион 03.05.2021 10:57

Пашинян привился от COVID-19

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян в понедельник вакцинировались против коронавирусной инфекции.

"Сегодня мы с Анной получили прививку, чтобы защититься от коронавируса. Призываем наших граждан активно обращаться в поликлиники и привиться", - написал Пашинян на своей странице в "Фейсбуке".

Свою запись он сопроводил соответствующим видео.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]