Таможенники Азербайджана за две недели изъяли свыше 730 кг наркотиков - Мехтиев

За последние две недели таможенные органы Азербайджана изъяли из незаконного оборота более 730 кг наркотических средств, сообщил глава Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.
«За последние две недели в результате проведенных успешных операций таможенными органами Азербайджана на южных границах страны по 5 фактам изъято из незаконного оборота более 730 кг наркотиков», - написал Мехтиев в своем аккаунте в твиттер.
Б.Рустамбеков
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