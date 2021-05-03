Таможенники Азербайджана за две недели изъяли свыше 730 кг наркотиков - Мехтиев

За последние две недели таможенные органы Азербайджана изъяли из незаконного оборота более 730 кг наркотических средств, сообщил глава Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

«За последние две недели в результате проведенных успешных операций таможенными органами Азербайджана на южных границах страны по 5 фактам изъято из незаконного оборота более 730 кг наркотиков», - написал Мехтиев в своем аккаунте в твиттер.

Б.Рустамбеков