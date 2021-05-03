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Происшествия 03.05.2021 10:59

Таможенники Азербайджана за две недели изъяли свыше 730 кг наркотиков - Мехтиев

За последние две недели таможенные органы Азербайджана изъяли из незаконного оборота более 730 кг наркотических средств, сообщил глава Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

«За последние две недели в результате проведенных успешных операций таможенными органами Азербайджана на южных границах страны по 5 фактам изъято из незаконного оборота более 730 кг наркотиков», - написал Мехтиев в своем аккаунте в твиттер.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГТК, НАРКОТИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]