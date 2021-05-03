В странах Балтии суточные показатели заражения COVID-19 снижаются второй день подряд: заболели чуть более 1 тыс. человек

В странах Балтии за сутки зарегистрировано 1 тыс. 37 случаев заражения коронавирусом, из них 179 в Эстонии, 203 в Латвии и 655 в Литве.
В минувшее воскресенье в странах Балтии было выявлено 1 тыс. 503 случая коронавируса, 174 из которых были в Эстонии, 380 в Латвии и 949 в Литве. 1 мая сообщалось о 2 тыс. 555 заболевших COVID-19.
В Эстонии за минувшие сутки были проанализированы 2 тыс. 924 первичных тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 179 или 6,1% от общего числа суточных тестов, сообщил в понедельник Департамент здоровья.
С начала пандемии в Эстонии выявлены 122 тыс. 943 случая заражения COVID-19. Всего скончались 1 тыс. 172 человека, выздоровели 112 тыс. 480 человек. Из 1,3 млн численности населения как минимум одна доза вакцины привита 339 тыс. 651 жителю, в том числе курс вакцинации завершен у 125 тыс. 319 человек.
С понедельника на вакцинацию ожидаются все люди в возрасте 50 лет и старше, а также все входящие в группу риска COVID-19, независимо от возраста, сообщила Больничная касса.
"В течение мая мы постепенно будем открывать возможности вакцинирования для всех желающих. Значительно выросшие в объеме поставки вакцины в ближайшие недели позволят начать вакцинацию всех лиц старше 50 лет, а со второй половины мая мы планируем начать вакцинацию для лиц старше 16-49 лет", - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.
В Литве за сутки подтверждено 655 новых случаев коронавируса, скончались 5 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 250 тыс. 337 случаев COVID-19. Скончались от коронавируса 3 тыс. 956 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 7 тыс. 985 смертей.
В понедельник в классы после длившегося 4,5 месяца перерыва возвращаются абитуриенты. По решению правительства, министров здравоохранения и образования, более половины уроков должны проводится контактным способом, они могут быть организованы посменно. Ученики и учителя обязаны все время быть в защитных масках, кроме исключения по состоянию здоровья.
В Латвии за прошедшие сутки выявлено 203 новых случая COVID-19, сообщил в понедельник Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умерли десять человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 99 лет. За время пандемии скончались 2 тыс. 154 больных COVID-19.
Всего с начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлен у 119 тыс. 953 человек.
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