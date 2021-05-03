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Дальнее зарубежье 03.05.2021 15:33

В Эстонии смягчают COVID-ограничения

В Эстонии в понедельник начинается смягчение ограничений, введенных для борьбы с COVID-19.

"Снижающиеся цифры заражения позволяют начать постепенное смягчение ограничений, но следует иметь в виду, что опасность не миновала. Мы должны тщательно взвешивать каждое послабление, потому что вирус еще никуда не делся", - сообщила ранее пресс-служба правительства слова премьер-министра Каи Каллас (Kaja Kallas).

Согласно принятому на прошлой неделе решению правительства, с 3 мая в Эстонии наряду с учениками начальных классов разрешено контактное обучение и для учащихся 9 и 12 классов. Этот шаг позволит выпускникам основных школ, гимназий и профессиональных учебных заведений лучше подготовиться к окончанию школы.

В помещениях можно будет проводить молодежную работу, деятельность и образование по интересам, а также дополнительное обучение и повышение квалификации при условии, что вместе могут заниматься группами до двух человек на расстоянии не менее двух метров.

Заведениям общественного питания разрешено с понедельника открыть при 25-процентной заполняемости магазины. Кафе и рестораны смогут обслуживать посетителей не только на вынос, но и кормить людей на наружных террасах.

В тюрьмах вновь будут разрешены долгосрочные свидания.

Возобновят работу музеи и выставочные залы, при определенных ограничениях богослужения и спортивные мероприятия. Вне помещений разрешено проводить публичные собрания и богослужения, а также культурные и развлекательные мероприятия, но не более чем для 150 человек.

Это второй шаг по смягчению ограничений, предпринятый в последнее время. До этого часть ограничений была снята 26 апреля. Правительство пообещало, что если эпидемиологическая обстановка позволит, в течение мая ограничения будут ослаблены дополнительно.

По данным на понедельник, с начала пандемии в Эстонии с численностью населения в 1,3 млн человек выявлены 122 тыс. 943 случаев заражения Covid-19, скончались 1 172 человек. Средняя суточная заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 человек составила 376,6 случаев, доля первичных позитивных тестов 8,3%.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]