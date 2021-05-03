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Туризм 03.05.2021 16:33

Фон дер Ляйер предлагает ЕС принимать вакцинированных туристов

Странам ЕС пора возвращать жизнь в сферу туризма и потому - пускать на свою территорию туристов из стран, в которых ситуация с коронавирусом COVID-19 не вызывает особых опасений, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предлагаем принимать у себя вакцинированных гостей. А также - людей (не обязательно вакцинированных - ИФ) из стран, в которых ситуация в сфере здравоохранения - хорошая", - написала она в твиттере.

По мнению фон дер Ляйен, "пора возродить туристический бизнес, а также - дружбу с другими странами. Но делать это нужно, соблюдая нормы безопасности".

Они подчеркнула, что ЕС нужен механизм, который позволит быстро ограничивать контакты с той или иной страной, если на ее территории возникнет опасный штамм COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ТУРИЗМ, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]