Фон дер Ляйер предлагает ЕС принимать вакцинированных туристов

Странам ЕС пора возвращать жизнь в сферу туризма и потому - пускать на свою территорию туристов из стран, в которых ситуация с коронавирусом COVID-19 не вызывает особых опасений, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы предлагаем принимать у себя вакцинированных гостей. А также - людей (не обязательно вакцинированных - ИФ) из стран, в которых ситуация в сфере здравоохранения - хорошая", - написала она в твиттере.
По мнению фон дер Ляйен, "пора возродить туристический бизнес, а также - дружбу с другими странами. Но делать это нужно, соблюдая нормы безопасности".
Они подчеркнула, что ЕС нужен механизм, который позволит быстро ограничивать контакты с той или иной страной, если на ее территории возникнет опасный штамм COVID-19.
В Карабахе с ноября 2020г обезврежено более 10,6 тыс. мин и около 8 тыс. неразорвавшихся снарядов - ANAMA
Вучич пригласил Алиева совершить официальный визит в Белград
Баку и Анкара расширили региональные возможности после победы Азербайджана в войне в Карабахе - Алиев
ГНФАР увеличил почти до 69% долю средств инвестпортфеля в долларах США в структуре активов
Buta Airways с июня начнет выполнять спецрейсы в Астрахань
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президенты Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию о демократических устремлениях
Еврокомиссия предложила облегчить антикоронавирусные правила въезда в ЕС из третьих стран
В Греции после полугодичного перерыва открылись кафе и рестораны
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Новый исполнительный директор компании Schlumberger посетила Бакинскую высшую школу нефти
Банк Республика запускает кампанию в преддверии праздника Рамазан
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ