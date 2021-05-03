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Дальнее зарубежье 03.05.2021 17:04

В Греции после полугодичного перерыва открылись кафе и рестораны

Кафе и рестораны в Греции в понедельник возобновили работу после перерыва, продлившегося около шести месяцев, сообщают европейские СМИ.

Заведениям разрешили вновь принимать посетителей при условии соблюдения строгих правил: не более шести человек за столом, закрытие не позже 23:00, чтобы соблюсти все еще действующий в стране комендантский час. Сотрудники кафе и ресторанов должны раз в неделю в обязательном порядке сдавать тест на коронавирус.

В сообщениях отмечается, что Греция стремится постепенно вернуться к, насколько это возможно, нормальной жизни. В середине мая в стране собираются постепенно открывать туристический сезон. Туризм приносит Греции более четверти ее доходов.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, РЕСТОРАНЫ, ОТКРЫТИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]