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Дальнее зарубежье 03.05.2021 17:30

Еврокомиссия предложила облегчить антикоронавирусные правила въезда в ЕС из третьих стран

Европейская комиссия (ЕК) выдвинула в понедельник предложение для государств-членов Евросоюза ослабить действующие ограничения на въезд в ЕС по причинам необязательного характера.

"Комиссия предлагает разрешить въезд в ЕС по причинам необязательного характера не только для всех лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но и для всех людей, получивших последнюю рекомендованную дозу вакцины, разрешенной ЕС, по крайней мере, за 14 дней до прибытия", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В Еврокомиссии разъясняют, что такое предложение обосновано расширением кампаний по вакцинации и развитием эпидемиологической ситуации во всем мире.

В документе также отмечается, что "это можно было бы распространить на вакцины, прошедшие процесс внесения в список ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях".

Кроме того, если государства-члены решат отказаться от требований о предъявлении отрицательного результата теста ПЦР и/или прохождения карантина для вакцинированных лиц на своей территории, они также должны отказаться от таких требований для вакцинированных лиц, путешествующих из-за пределов ЕС.

Помимо этого, ЕК предлагает повысить порог, связанный с количеством новых случаев COVID-19, применяемый для определения списка стран, из которых должны быть разрешены любые поездки. Это должно позволить Совету ЕС расширить этот список, объясняют в Брюсселе.

"В то же время появление вызывающих обеспокоенность вариантов коронавируса требует постоянной бдительности. Поэтому в качестве противовеса Еврокомиссия предлагает новый механизм "аварийного торможения" (въезда людей по необязательным причинам - ИФ), который будет координироваться на уровне Евросоюза и который ограничит риск попадания таких вариантов в ЕС", - отмечается в коммюнике.

Это, по мнению авторов предложения, позволит государствам-членам действовать быстро и временно ограничивать до строгого минимума все поездки из затронутых стран на период, необходимый для принятия соответствующих санитарных мер.

Европейский эксперт, комментировавший журналистам это предложение на условии анонимности, сообщил, что 5 мая его рассмотрит Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper). После этого предложение должно быть официально принято Советом ЕС. Собеседник СМИ выразил надежду, что это может произойти до конца мая.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]