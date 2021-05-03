Активы ГНФАР в I квартале сократились на 2%

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в январе-марте 2021 года сократились на 1,84% - до $42 млрд 761,3 млн на 1 апреля, говорится в сообщении пресс-службы ГНФАР.

ГНФАР подчеркивает, что причиной снижения активов стали спад цен на золото и ослабление основных валют в структуре инвестиционного портфеля Госнефтефонда по отношению к доллару США.

Доходы ГНФАР за I-ый квартал 2021 года составили 3 млрд 182,1 млн манатов. При этом доходы фонда от продажи прибыльной нефти и газа составили 1 млрд 696,6 млн манатов, транзитные доходы – 5,6 млн манатов, бонусные выплаты – 765,9 млн манатов. Доходы от управления активами фонда за отчетный период составили 714 млн манатов или 22,44% всех доходов ГНФАР.

В целом расходы фонда в отчетный период составили 2 млрд 519,9 млн манатов.

В структуре расходов фонда трансферты в госбюджет составили 2 млрд 513,7 млн манатов, на финансирование Госпрограммы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023гг – 0,7 млн манатов, административные расходы по управлению фондом – 5,5 млн манатов.

Внебюджетные расходы ГНФАР, полученные от курсовой разницы, по итогам I-го квартала 2021 года составили 2 млрд 27,5 млн манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова